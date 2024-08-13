Берестнев Гавриил Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна
Мать ребёнка: Берестнева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
1832
Сын: Берестнев Ермолай Гавриилович
Мать ребёнка: Берестнева Евдокия Николаевна
Рождение ребёнка
?.04.1834
Дочь: (Берестнева) Евдокия Гаврииловна
Мать ребёнка: Берестнева Евдокия Николаевна
Смерть
1840