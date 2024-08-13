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Берестнев Гавриил Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Берестнев Стефан Петрович

Мать: Берестнева (Берестнева) Мария Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Ершова (Берестнева) Феврония Гаврииловна

Мать ребёнка: Берестнева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
1832

Сын: Берестнев Ермолай Гавриилович

Мать ребёнка: Берестнева Евдокия Николаевна

Рождение ребёнка
?.04.1834

Дочь: (Берестнева) Евдокия Гаврииловна

Мать ребёнка: Берестнева Евдокия Николаевна

Смерть
1840

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