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Егорычев Василий Николаевич

Место рождения

c. Ратунино Лысковского района Горьковской области

Дата рождения

24.03.1924

Дата смерти

05.06.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ДТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924

Отец: Егорычев Николай Петрович

Мать: Егорычева (Егорычев) Анна Ефремовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
06.01.1950

Сын: Егорычев Петр Васильевич

Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
29.04.1951

Сын: Егорычев Александр Васильевич

Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
08.04.1953

Дочь: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна

Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
1954

Дочь: Корягина (Егорычева) Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
19.12.1958

Дочь: Дубова (Егорычева) Анна Васильевна

Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна

Бракосочетание
1963

Жена: Егорычева (Кузина) Анна Васильевна

Смерть
05.06.1989
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно

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