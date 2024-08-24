Егорычев Василий Николаевич
Место рожденияc. Ратунино Лысковского района Горьковской области
Дата рождения24.03.1924
Дата смерти05.06.1989
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1924
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.01.1950
Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
29.04.1951
Сын: Егорычев Александр Васильевич
Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
08.04.1953
Дочь: Конторина (Егорычева) Нина Васильевна
Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
1954
Дочь: Корягина (Егорычева) Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна
Рождение ребёнка
19.12.1958
Дочь: Дубова (Егорычева) Анна Васильевна
Мать ребёнка: Егорычева (Стенягина) Прасковья Ивановна
Бракосочетание
1963
Смерть
05.06.1989
Причина смерти: Инфаркт
Похороны
Неизвестно