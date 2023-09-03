Мальцева (Мамонова) Татьяна Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Мамонова) Татьяна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.1927

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.11.1953

Сын: Мальцев Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Мальцев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
05.05.1958

Дочь: Залескина Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Мальцев Алексей Дмитриевич

Рождение ребёнка
13.06.1965

Дочь: Орлова Марина Алексеевна

Отец ребёнка: Мальцев Алексей Дмитриевич

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