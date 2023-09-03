Мальцева (Мамонова) Татьяна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.1927
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1953
Сын: Мальцев Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
05.05.1958
Дочь: Залескина Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Дмитриевич
Рождение ребёнка
13.06.1965
Дочь: Орлова Марина Алексеевна
Отец ребёнка: Мальцев Алексей Дмитриевич