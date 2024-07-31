Темников Николай Иванович
Место рожденияНязепетровск
Дата рождения28.04.1931
Дата смерти06.12.1993
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1931
Отец: Темников Иван
Мать: Темникова (Бозова) Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.10.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Темникова (Рогова) Маргарита Николаевна
Смерть
06.12.1993