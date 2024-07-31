Темников Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Темников Николай Иванович

Место рождения

Нязепетровск

Дата рождения

28.04.1931

Дата смерти

06.12.1993

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.04.1931

Отец: Темников Иван

Мать: Темникова (Бозова) Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Темникова (Рогова) Маргарита Николаевна

Рождение ребёнка
07.10.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Темникова (Рогова) Маргарита Николаевна

Смерть
06.12.1993

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