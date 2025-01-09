Есиков Филат Иванович Около 1738 — найти родственников по фамилии на Familio

Есиков Филат Иванович

Автор
КА
Авдеев К.

мужской, родился Около 1738, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

умер После 1763

Отец
Есиков Иван МинаевичОколо 1702 г.р.
Мать
Есикова (Балашева) Марина ИвановнаОколо 1703 г.р.
Супруги
Есикова (Чернова) Варвара ТрофимовнаОколо 1733 г.р.
Дети
(Есикова) Авдотья ФилатовнаОколо 1756 г.р.
(Есикова) Авдотья ФилатовнаОколо 1758 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738

Отец: Есиков Иван Минаевич

Мать: Есикова (Балашева) Марина Ивановна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Место жительства
Неизвестно
Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Есикова (Чернова) Варвара Трофимовна

Рождение ребёнка
Около 1756

Дочь: (Есикова) Авдотья Филатовна

Мать ребёнка: Есикова (Чернова) Варвара Трофимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1758

Дочь: (Есикова) Авдотья Филатовна

Мать ребёнка: Есикова (Чернова) Варвара Трофимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Рождение ребёнка
Около 1761

Дочь: (Есикова) Авдотья Филатовна

Мать ребёнка: Есикова (Чернова) Варвара Трофимовна

Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область

Военная служба
С 1763

Род войск: Ландмилиция

Смерть
После 1763

Мы используем куки для улучшения работы сайта.