Есиков Филат Иванович
мужской, родился Около 1738, Сукмановка, Жердевский муниципальный район, Тамбовская область
умер После 1763
ОтецЕсиков Иван МинаевичОколо 1702 г.р.
МатьЕсикова (Балашева) Марина ИвановнаОколо 1703 г.р.
Супруги
Есикова (Чернова) Варвара ТрофимовнаОколо 1733 г.р.
Дети
(Есикова) Авдотья ФилатовнаОколо 1756 г.р.
(Есикова) Авдотья ФилатовнаОколо 1758 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1738
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Рождение ребёнка
Около 1758
Рождение ребёнка
Около 1761
Военная служба
С 1763
Смерть
После 1763