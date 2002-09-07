Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина

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Место рождения

д. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии

Дата рождения

15.06.1915

Дата смерти

07.09.2002

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1915

Отец: Яковлев Иван

Мать: Яковлева Хархорина Агафья

Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бурова (Burova)) ?

Отец ребёнка: Буров (Burov) Александр

Бракосочетание
1933

Муж: Буров (Burov) Александр

Рождение ребёнка
19.01.1935

Дочь: Аристакесян (Бурова (Burova)) Надежда

Отец ребёнка: Буров (Burov) Александр

Смерть
07.09.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно

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