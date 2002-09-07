Бурова (Burova) (Яковлева) Антонина
Место рожденияд. Лутное (Лутная), Краснинской волости, Юхновского уезда, Смоленской губернии
Дата рождения15.06.1915
Дата смерти07.09.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1915
Отец: Яковлев Иван
Упоминание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бурова (Burova)) ?
Отец ребёнка: Буров (Burov) Александр
Бракосочетание
1933
Рождение ребёнка
19.01.1935
Дочь: Аристакесян (Бурова (Burova)) Надежда
Отец ребёнка: Буров (Burov) Александр
Смерть
07.09.2002
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно