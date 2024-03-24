Колбасин Яков Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.10.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1892
Отец: Григорий Иовлев
Мать: Васса Михайлова
Восприемники того же села крестьянин собственник Василий Андреевич Масин и Павлова жена Гликерия Стефановна
Бракосочетание
23.10.1911
Рождение ребёнка
18.12.1912
Дочь: Анастасия Яковлевна
Мать ребёнка: Колбасина Татьяна Лаврентьевна
Смерть
Неизвестно