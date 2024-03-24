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Колбасин Яков Григорьевич

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Место рождения

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

22.10.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1892

Отец: Григорий Иовлев

Мать: Васса Михайлова

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Восприемники того же села крестьянин собственник Василий Андреевич Масин и Павлова жена Гликерия Стефановна
Бракосочетание
23.10.1911

Жена: Колбасина Татьяна Лаврентьевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.12.1912

Дочь: Анастасия Яковлевна

Мать ребёнка: Колбасина Татьяна Лаврентьевна

Греково, Данковский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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