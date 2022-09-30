Степанов Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1891
Дата смертиВычислено 1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1920
Дочь: Степанова Раиса Васильевна
Мать ребёнка: Степанова Надежда Петровна
Соклаково, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1923
Дочь: Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна
Мать ребёнка: Степанова Надежда Петровна
Смерть
Вычислено 1941