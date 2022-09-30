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Степанов Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1891

Дата смерти

Вычислено 1941

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1891

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанова Надежда Петровна

Рождение ребёнка
18.09.1920

Дочь: Степанова Раиса Васильевна

Мать ребёнка: Степанова Надежда Петровна

Соклаково, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.04.1923

Дочь: Хлебникова (Степанова) Тамара Васильевна

Мать ребёнка: Степанова Надежда Петровна

Ефремов, город Ефремов, Тульская область
Смерть
Вычислено 1941
Ефремов, город Ефремов, Тульская область

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