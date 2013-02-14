Одинцов Аркадий Иванович 30.11.1936 — найти родственников по фамилии на Familio
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Одинцов Аркадий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1936

Дата смерти

14.02.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936

Отец: Одинцов Иван Андреевич

Мать: Одинцова (Теленкова) Анна Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Капиталина Александровна

Рождение ребёнка
27.09.1963

Дочь: Помелова (Одинцова) Марина Аркадьевна

Мать ребёнка: Капиталина Александровна

Рождение ребёнка
12.05.1974

Сын: Одинцов Андрей Аркадьевич

Мать ребёнка: Капиталина Александровна

Фоминки, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
14.02.2013

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