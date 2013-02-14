Одинцов Аркадий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1936
Дата смерти14.02.2013
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Капиталина Александровна
Рождение ребёнка
27.09.1963
Дочь: Помелова (Одинцова) Марина Аркадьевна
Мать ребёнка: Капиталина Александровна
Рождение ребёнка
12.05.1974
Сын: Одинцов Андрей Аркадьевич
Мать ребёнка: Капиталина Александровна
Фоминки, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Смерть
14.02.2013