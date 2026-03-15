Пьянков Климент Алексеевич 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Пьянков Климент Алексеевич

Автор
ОА
Аборина О.

мужской, родился 1854, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

умер Неизвестно

Отец
Пьянков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
Мать
Пьянкова Устинья НикитичнаНеизвестно г.р.
Супруги
Пьянкова (Лаптева) Евпраксия Андриановна1855 г.р.
Дети
(Пьянкова) Анна Клементьева11.11.1873 ст. г.р.
Пьянков Афанасий Климентиевич19.06.1876 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Пьянков Алексей Петрович

Мать: Пьянкова Устинья Никитична

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Место жительства
Неизвестно
Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Бракосочетание
21.01.1873

Жена: Пьянкова (Лаптева) Евпраксия Андриановна

Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.

Дочь: (Пьянкова) Анна Клементьева

Мать ребёнка: Пьянкова (Лаптева) Евпраксия Андриановна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Рождение ребёнка
19.06.1876 ст.

Сын: Пьянков Афанасий Климентиевич

Мать ребёнка: Пьянкова (Лаптева) Евпраксия Андриановна

Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл

Смерть
Неизвестно

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