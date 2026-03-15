Пьянков Климент Алексеевич
мужской, родился 1854, Тараканово, Сернурский муниципальный район, Республика Марий Эл
умер Неизвестно
ОтецПьянков Алексей ПетровичНеизвестно г.р.
МатьПьянкова Устинья НикитичнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
(Пьянкова) Анна Клементьева11.11.1873 ст. г.р.
Пьянков Афанасий Климентиевич19.06.1876 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.01.1873
Косолапово, Мари-Турекский муниципальный район, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
11.11.1873 ст.
Дочь: (Пьянкова) Анна Клементьева
Мать ребёнка: Пьянкова (Лаптева) Евпраксия Андриановна
Рождение ребёнка
19.06.1876 ст.
Сын: Пьянков Афанасий Климентиевич
Мать ребёнка: Пьянкова (Лаптева) Евпраксия Андриановна
Смерть
Неизвестно