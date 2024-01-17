Гучко Марина Никитична
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Гучко Никита
Мать: Прасковья
Рождение ребёнка
17.12.1906
Дочь: Восепенко Варвара Петровна
Отец ребёнка: Восепенко Петр Тимофеевич
Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Родилась в дер. Мари-Пчелки Великолукского района Великолукской области.
Смерть
Неизвестно