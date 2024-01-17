Гучко Марина Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гучко Марина Никитична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Гучко Никита

Мать: Прасковья

Рождение ребёнка
17.12.1906

Дочь: Восепенко Варвара Петровна

Отец ребёнка: Восепенко Петр Тимофеевич

Великие Луки, город Великие Луки, Псковская область
Родилась в дер. Мари-Пчелки Великолукского района Великолукской области.
Смерть
Неизвестно
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