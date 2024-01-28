Егодурова Анна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕгодурова Анна Максимовна

Егодурова Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1912

Дочь: Егодурова Дарья Ивановна

Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич

Рождение ребёнка
1924

Сын: Егодуров Макар Иванович

Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Егодуров Самсон Иванович

Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Егодурова Елизавета Ивановна

Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close