Егодурова Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.07.1912
Дочь: Егодурова Дарья Ивановна
Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Егодурова Елизавета Ивановна
Отец ребёнка: Егодуров Иван Тапхаевич
Смерть
Неизвестно