Чижевский Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения05.01.1879 ст.
Дата смерти05.05.1929 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1879 ст.
Бракосочетание
07.01.1904 ст.
Рождение ребёнка
25.10.1904
Сын: Чижевский Александр Иванович
Мать ребёнка: Чаленко Чижевская Людмила Григорьевна
Трояновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.06.1906 ст.
Дочь: Чижевская Мария Ивановна
Мать ребёнка: Чаленко Чижевская Людмила Григорьевна
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.
Дочь: Чижевская Агнесса Ивановна
Мать ребёнка: Чаленко Чижевская Людмила Григорьевна
Смерть
05.05.1929 ст.
от рака почек