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Чижевский Иван Иванович

Место рождения

Годуновка, Сумська область

Дата рождения

05.01.1879 ст.

Дата смерти

05.05.1929 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1879 ст.

Отец: Чижевский Иоанн Федорович

Мать: Чижевская Пелагея Саввична

Годуновка, Сумська область
Бракосочетание
07.01.1904 ст.

Жена: Чаленко Людмила Григорьевна

Голинка, Сумська область
Рождение ребёнка
25.10.1904

Сын: Чижевский Александр Иванович

Мать ребёнка: Чаленко Чижевская Людмила Григорьевна

Трояновка, Полтавська область
Рождение ребёнка
02.06.1906 ст.

Дочь: Чижевская Мария Ивановна

Мать ребёнка: Чаленко Чижевская Людмила Григорьевна

Бондари, Полтавська область
Рождение ребёнка
01.02.1909 ст.

Дочь: Чижевская Агнесса Ивановна

Мать ребёнка: Чаленко Чижевская Людмила Григорьевна

Бондари, Полтавська область
Смерть
05.05.1929 ст.
Голинка, Сумська область
от рака почек

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