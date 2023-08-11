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Левшинский Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1959

Пол

Мужской

Добавил:

ІБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Левшинская (Демидович) Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
1984

Дочь: Каисер (Левшинская) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Левшинская (Демидович) Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
1985

Сын: Левшинский Андрей Иванович

Мать ребёнка: Левшинская (Демидович) Лариса Николаевна

Рождение ребёнка
1989

Дочь: Левшинская Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Левшинская (Демидович) Лариса Николаевна

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