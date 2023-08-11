Левшинский Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1959
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1984
Дочь: Каисер (Левшинская) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Левшинская (Демидович) Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
1985
Сын: Левшинский Андрей Иванович
Мать ребёнка: Левшинская (Демидович) Лариса Николаевна
Рождение ребёнка
1989
Дочь: Левшинская Ирина Ивановна
Мать ребёнка: Левшинская (Демидович) Лариса Николаевна