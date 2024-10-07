Леснова (Леонтьева) Нина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Леснова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1934
Сын: Николаевский (Леснов) Александр
Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович
Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1941
Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1944
Дочь: (Леснова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1954
Дочь: (Леснова) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович
Рождение ребёнка
1956
Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович
Смерть
Неизвестно