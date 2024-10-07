Леснова (Леонтьева) Нина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леснова (Леонтьева) Нина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Леснова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1934

Сын: Николаевский (Леснов) Александр

Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович

Забитуй, Черемховский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Леснов Николай Иванович

Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1944

Дочь: (Леснова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1954

Дочь: (Леснова) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович

Рождение ребёнка
1956

Сын: Леснов Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Леснов Иван Павлович

Смерть
Неизвестно

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