Вихров Алексей Юрьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вихров Алексей Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1960

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1955 г.р.

Дети

Добавил:

ША
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.05.1982

Дочь: Сударева Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Зубрицкая Галина Юрьевна

Рождение ребёнка
13.07.1983

Дочь: Вихрова Варвара Алексеевна

Мать ребёнка: Зубрицкая Галина Юрьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубрицкая Галина Юрьевна

Смерть
Неизвестно
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