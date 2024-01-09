Вихров Алексей Юрьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1960
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
20.05.1982
Дочь: Сударева Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Зубрицкая Галина Юрьевна
Рождение ребёнка
13.07.1983
Дочь: Вихрова Варвара Алексеевна
Мать ребёнка: Зубрицкая Галина Юрьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зубрицкая Галина Юрьевна
Смерть
Неизвестно