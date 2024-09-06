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Зимин Стефан Гуриев

Место рождения

Верхняя Банновка

Дата рождения

С ?.11.1844 по ?.01.1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С ?.11.1844 по ?.01.1845

Отец: Зимин Гурьян Филиппов

Мать: Зимина Александра Игнатьева

Бракосочетание
30.10.1863

Жена: Зимина (Занозина) Феодосия Денисова

Верхняя Банновка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1889

Дочь: Карелина (Зимина) Мария Стефановна

Мать ребёнка: Зимина (Занозина) Феодосия Денисова

Смерть
Неизвестно

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