Зимин Стефан Гуриев
Место рожденияВерхняя Банновка
Дата рожденияС ?.11.1844 по ?.01.1845
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
С ?.11.1844 по ?.01.1845
Отец: Зимин Гурьян Филиппов
Бракосочетание
30.10.1863
Верхняя Банновка, Камышинский уезд, Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.07.1889
Дочь: Карелина (Зимина) Мария Стефановна
Мать ребёнка: Зимина (Занозина) Феодосия Денисова
Смерть
Неизвестно