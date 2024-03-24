Фатеева Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1937
Дочь: Медветкова Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фатеева Лидия Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фатеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Осадчая Наталья Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воробьева Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно