Фатеева Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатеева Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1937

Дочь: Медветкова Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фатеева Лидия Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатеев Иван Иванович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Осадчая Наталья Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воробьева Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фатеев Алексей Иванович

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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