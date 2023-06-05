Боброва (Рожина) Лилия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.01.1954
Дата смерти05.06.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954
Отец: Рожин Александр Иванович
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шумаков Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.06.1981
Дочь: Рожина Анна
Отец ребёнка: Пархоменко Владимир
Рождение ребёнка
03.04.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шумаков Владимир
Рождение ребёнка
03.04.1987
Дочь: Рожина Ирина Александровна
Отец ребёнка: Бобров Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
27.01.1989
Дочь: Тишкова (Боброва) Фаина Викторовна
Отец ребёнка: Бобров Виктор Владимирович
Рождение ребёнка
27.01.1989
Дочь: Тишкова (Рожина) Фаина Викторовна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
05.06.2023