Боброва (Рожина) Лилия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боброва (Рожина) Лилия Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.01.1954

Дата смерти

05.06.2023

Пол

Женский

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1954

Отец: Рожин Александр Иванович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шумаков Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бобров Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
07.06.1981

Дочь: Рожина Анна

Отец ребёнка: Пархоменко Владимир

Рождение ребёнка
03.04.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шумаков Владимир

Рождение ребёнка
03.04.1987

Дочь: Рожина Ирина Александровна

Отец ребёнка: Бобров Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
27.01.1989

Дочь: Тишкова (Боброва) Фаина Викторовна

Отец ребёнка: Бобров Виктор Владимирович

Рождение ребёнка
27.01.1989

Дочь: Тишкова (Рожина) Фаина Викторовна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
05.06.2023

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