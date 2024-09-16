Мирная (Савинко) Любовь Ефимовна
Место рождения
Дата рождения01.02.1936
Дата смерти2013
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936
Отец: Савенкин Ефим
Мать: Савинко Анастасия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Мирный Николай
Награда
26.08.1982
присвоение звания заслуженного учителя РСФСР. ГАРФ ф. А-385 Верховный Совет РСФСР 1937-1990 опись № 35 отдел наград единица № 2313 листов 11 Мирная Любовь Ефимовна
Смерть
2013
Похороны
Неизвестно
Кабахаха