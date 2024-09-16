Мирная (Савинко) Любовь Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мирная (Савинко) Любовь Ефимовна

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Место рождения

Упорная, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.02.1936

Дата смерти

2013

Пол

Женский

Отец

1904 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1936

Отец: Савенкин Ефим

Мать: Савинко Анастасия

Упорная, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мирный Николай

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Награда
26.08.1982
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
присвоение звания заслуженного учителя РСФСР. ГАРФ ф. А-385 Верховный Совет РСФСР 1937-1990 опись № 35 отдел наград единица № 2313 листов 11 Мирная Любовь Ефимовна
Смерть
2013
Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Похороны
Неизвестно
Кабахаха

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