Першина Любовь Леонидовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Першина Любовь Леонидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1940 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1962

Муж: Девяшин Виктор Евлампиевич

Рождение ребёнка
17.03.1965

Сын: Девяшин Юрий Викторович

Отец ребёнка: Девяшин Виктор Евлампиевич

Рождение ребёнка
15.06.1968

Сын: Девяшин Андрей Викторович

Отец ребёнка: Девяшин Виктор Евлампиевич

Место жительства
2003
Белый Яр, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
2019
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край

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