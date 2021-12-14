Першина Любовь Леонидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1962
Рождение ребёнка
17.03.1965
Отец ребёнка: Девяшин Виктор Евлампиевич
Рождение ребёнка
15.06.1968
Сын: Девяшин Андрей Викторович
Отец ребёнка: Девяшин Виктор Евлампиевич
Место жительства
2003
Белый Яр, Алтайский муниципальный район, Республика Хакасия
Место жительства
2019
Минусинск, город Минусинск, Красноярский край