Завойских Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Завойских Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завойских Матвей Федорович

Мать ребёнка: не указана

Ульмоль по рч. Лепшур, Малмыжский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Завойских Аркадий Федорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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