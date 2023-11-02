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Луценко Агафья Петрова

Место рождения

Российская Империя, Харьковская губерния

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя, Харьковская губерния
Рождение ребёнка
1838

Дочь: Агафья Петрова

Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Луценко Гордей Петров

Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1842

Сын: Луценко Константин Петров

Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев

Восточная Украина
Рождение ребёнка
1849

Сын: Луценко Михайло Петров

Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев

Новый Мерчик, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Пётр Григорьев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луценко Пётр Григорьев

Смерть
Неизвестно
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