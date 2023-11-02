Луценко Агафья Петрова
Место рожденияРоссийская Империя, Харьковская губерния
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Агафья Петрова
Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1840
Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев
Рождение ребёнка
1842
Сын: Луценко Константин Петров
Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев
Восточная Украина
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Луценко Пётр Григорьев
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно