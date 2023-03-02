Савельев Василий Егорович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Савельев Василий Егорович

Автор
ЕТ
Тимофеева Е.

мужской, родился Неизвестно

умер 1914, погиб на фронте

Супруги
Савельев (Девкина) Прасковья СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Винокуров (Савельева) Мария ВасильевнаНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Винокуров (Савельева) Мария Васильевна

Мать ребёнка: Савельев (Девкина) Прасковья Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Савельев (Девкина) Прасковья Семёновна

Смерть
1914
погиб на фронте

Мы используем куки для улучшения работы сайта.