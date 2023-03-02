Савельев Василий Егорович
мужской, родился Неизвестно
умер 1914, погиб на фронте
Супруги
Савельев (Девкина) Прасковья СемёновнаНеизвестно г.р.
Дети
Винокуров (Савельева) Мария ВасильевнаНеизвестно г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Винокуров (Савельева) Мария Васильевна
Мать ребёнка: Савельев (Девкина) Прасковья Семёновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1914
погиб на фронте