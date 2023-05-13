Любимов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любимов Николай Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.03.1943

Дата смерти

05.10.1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1943

Отец: Любимов Павел Владимирович

Мать: Любимова Нина Ивановна

Рождение ребёнка
23.09.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любимова Валентина Николаевна

Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.12.1969

Дочь: Любимова Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Любимова Валентина Николаевна

Горки, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.10.1984
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