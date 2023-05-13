Любимов Николай Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.03.1943
Дата смерти05.10.1984
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.03.1943
Отец: Любимов Павел Владимирович
Мать: Любимова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
23.09.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Любимова Валентина Николаевна
Сельцо, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
18.12.1969
Дочь: Любимова Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Любимова Валентина Николаевна
Горки, Большесельский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
05.10.1984