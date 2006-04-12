Колодина (Коваленко) Ольга Михайловна 18.03.1918 — найти родственников по фамилии на Familio
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Колодина (Коваленко) Ольга Михайловна

Место рождения

с.Полковнича Уманский район Киевская область (Киевской губернии)

Дата рождения

18.03.1918

Дата смерти

12.04.2006

Пол

Женский

Добавил:

ОФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918

Отец: Коваленко Михаил

Мать: Коваленко (Анжова) Марийка

с.Полковнича Уманский район Киевская область (Киевской губернии)
Бывш. Уманский уезд Киевской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Губа Валентин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стерехов Сергей Титович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колодин Борис Григорьевич

Рождение ребёнка
28.04.1940

Дочь: Баранец (Стерехова) Светлана Сергеевна

Отец ребёнка: Стерехов Сергей Титович

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
10.11.1943

Дочь: Товкач (Губа) Людмила Валентиновна

Отец ребёнка: Губа Валентин

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
15.07.1947

Дочь: Кузнецова (Колодина) Галина Борисовна

Отец ребёнка: Колодин Борис Григорьевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
17.08.1949

Дочь: Колодина Раиса Борисовна

Отец ребёнка: Колодин Борис Григорьевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Рождение ребёнка
26.02.1952

Сын: Колодин Александр Борисович

Отец ребёнка: Колодин Борис Григорьевич

Уссурийск, Уссурийский, Приморский край
Смерть
12.04.2006
Уссурийск, Уссурийский, Приморский край

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