Колодина (Коваленко) Ольга Михайловна
Место рожденияс.Полковнича Уманский район Киевская область (Киевской губернии)
Дата рождения18.03.1918
Дата смерти12.04.2006
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1918
Отец: Коваленко Михаил
с.Полковнича Уманский район Киевская область (Киевской губернии)
Бывш. Уманский уезд Киевской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Губа Валентин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.04.1940
Дочь: Баранец (Стерехова) Светлана Сергеевна
Отец ребёнка: Стерехов Сергей Титович
Рождение ребёнка
10.11.1943
Дочь: Товкач (Губа) Людмила Валентиновна
Отец ребёнка: Губа Валентин
Рождение ребёнка
15.07.1947
Дочь: Кузнецова (Колодина) Галина Борисовна
Отец ребёнка: Колодин Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
17.08.1949
Дочь: Колодина Раиса Борисовна
Отец ребёнка: Колодин Борис Григорьевич
Рождение ребёнка
26.02.1952
Сын: Колодин Александр Борисович
Отец ребёнка: Колодин Борис Григорьевич
Смерть
12.04.2006