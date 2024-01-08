Березина (Натальина) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Березина (Натальина) Анна

Место рождения

Лукачек, Амурская область, РСФСР

Дата рождения

23.01.1922

Дата смерти

17.04.1948

Пол

Женский

Добавил:

СН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1922

Отец: Натальин Иван Артамонович

Мать: Натальина (Калашникова) Степанида Савватеевна

Лукачек, Амурская область, РСФСР
Рождение ребёнка
?.11.1939

Дочь: (Натальина) Эльвира Иосифовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
23.05.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Березин Павел Константинович

Экимчан, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
17.04.1948
Причина смерти: Болезнь

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