Березина (Натальина) Анна
Место рождения
Дата рождения23.01.1922
Дата смерти17.04.1948
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1922
Рождение ребёнка
?.11.1939
Дочь: (Натальина) Эльвира Иосифовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
23.05.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Березин Павел Константинович
Экимчан, Селемджинский муниципальный район, Амурская область
Смерть
17.04.1948
Причина смерти: Болезнь