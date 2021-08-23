Ветошкина (Чусовкова) Алевтина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1940
Дата смерти23.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940
Рождение ребёнка
18.10.1961
Новосибирск
Рождение ребёнка
23.05.1966
Новосибирск
Рождение ребёнка
1975
Елизово Камчатская обл.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ветошкин Виктор
Смерть
23.08.2021
Обь, Новосибирская область
Причина смерти: Рак