Ветошкина (Чусовкова) Алевтина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ветошкина (Чусовкова) Алевтина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1940

Дата смерти

23.08.2021

Пол

Женский

Отец

1907 г.р.

Мать

1904 г.р.

Муж

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1940

Отец: Чусовков Николай Феоктистович

Мать: Чусовкова Варвара Михайловна

Рождение ребёнка
18.10.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Виктор

Новосибирск
Рождение ребёнка
23.05.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Виктор

Новосибирск
Рождение ребёнка
1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ветошкин Виктор

Елизово Камчатская обл.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ветошкин Виктор

Смерть
23.08.2021
Обь, Новосибирская область
Причина смерти: Рак
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