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Головкина (Дивова) Домна Андреевна
Головкина (Дивова) Домна Андреевна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1660
Дата смерти
1707
Пол
Женский
Отец
Дивов Андрей Афанасьевич
1642 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1660
Отец:
Дивов Андрей Афанасьевич
Мать: не указана
Смерть
1707
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