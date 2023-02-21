Головкина (Дивова) Домна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Головкина (Дивова) Домна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1660

Дата смерти

1707

Пол

Женский

Отец

1642 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1660

Отец: Дивов Андрей Афанасьевич

Мать: не указана

Смерть
1707
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