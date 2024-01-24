Никитин Иван Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никитин Иван Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.11.1930

Дочь: Никитина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Никитин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Никитин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна

Смерть
Неизвестно
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