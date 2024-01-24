Никитин Иван Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.11.1930
Дочь: Никитина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна
Рождение ребёнка
1933
Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Никитин Владимир Иванович
Мать ребёнка: Королёва Таисия Филипповна
Смерть
Неизвестно