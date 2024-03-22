Макарова -Авдеева Тамара Ивановна
Место рождения
Дата рождения15.05.1963
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1963
Отец: Авдеев Иван иванович
Мать: Авдеева лидия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.06.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Алексей Прокопьевич
Рождение ребёнка
30.07.19985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаров Алексей Прокопьевич