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Макарова -Авдеева Тамара Ивановна

Место рождения

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

15.05.1963

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1963

Отец: Авдеев Иван иванович

Мать: Авдеева лидия

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Алексей Прокопьевич

Рождение ребёнка
14.06.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Алексей Прокопьевич

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
30.07.19985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаров Алексей Прокопьевич

Шаракан, Александрово-Заводский муниципальный район, Забайкальский край

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