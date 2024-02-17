Кожевников Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1960
Дата смерти02.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
26.12.1981
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.06.1982
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
02.06.1992
Светлый, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Причина смерти: Несчастный случай