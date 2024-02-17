Кожевников Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кожевников Алексей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1960

Дата смерти

02.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1960

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.12.1981

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.06.1982

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
02.06.1992
Светлый, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Причина смерти: Несчастный случай
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