Мама Василия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мама Василия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щёголева) Сестра 2

Отец ребёнка: Щёголев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щёголева) Сестра 1

Отец ребёнка: Щёголев Алексей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щёголев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Щёголев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щёголев Алексей

Смерть
Неизвестно

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