Мама Василия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щёголева) Сестра 2
Отец ребёнка: Щёголев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щёголева) Сестра 1
Отец ребёнка: Щёголев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щёголев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Щёголев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щёголев Алексей
Смерть
Неизвестно