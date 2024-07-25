Плодистый Григорий Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.01.1872
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1872
Рождение ребёнка
25.06.1898
Сын: Плодистый Иван Григорьевич
Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
15.12.1900
Сын: Ефим
Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
16.04.1903
Дочь: Ирина
Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
28.09.1906
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
14.05.1909
Дочь: Елена
Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна
Рождение ребёнка
01.03.1912
Дочь: Анастасия
Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна
Смерть
Неизвестно