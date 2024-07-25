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Плодистый Григорий Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.01.1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.01.1872

Отец: Плодистый Гавриил Мартинович

Мать: Параскева Аввакумовна

Рождение ребёнка
25.06.1898

Сын: Плодистый Иван Григорьевич

Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
15.12.1900

Сын: Ефим

Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
16.04.1903

Дочь: Ирина

Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
28.09.1906

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
14.05.1909

Дочь: Елена

Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна

Рождение ребёнка
01.03.1912

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: (Бондаренко) Евдокия Петровна

Смерть
Неизвестно

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