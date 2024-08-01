(Пожиткова) Матрена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пожитков Владимир Сергеевич
Мать: не указана
Восприемник
23.09.1890 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/146
Восприемник
11.09.1897 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/142
Восприемник
24.01.1900 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/111
Смерть
Неизвестно