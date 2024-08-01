(Пожиткова) Матрена Владимировна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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(Пожиткова) Матрена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АВ
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пожитков Владимир Сергеевич

Мать: не указана

Восприемник
23.09.1890 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/cc6c36c7-1bd6-4b4d-9cf1-9a6afac0c105/146
Восприемник
11.09.1897 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/3c50b66d-249c-4c57-8851-c773e38406fe/142
Восприемник
24.01.1900 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/34a0e55f-e065-4d19-a87a-73f6e957e223/111
Смерть
Неизвестно

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