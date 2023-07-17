Ларина Мария Яковлева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Параскева Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ларина Марфа Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1883
Дочь: Ларина Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1885
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
26.07.1889
Дочь: Ларина Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
28.04.1891
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
07.05.1894
Дочь: Ларина Гликерия Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Рождение ребёнка
09.07.1901
Дочь: Ларина Мария Тимофеевна
Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович
Смерть
Неизвестно