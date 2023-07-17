Ларина Мария Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларина Мария Яковлева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Параскева Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ларин Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ларина Марфа Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
18.12.1883

Дочь: Ларина Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1885

Сын: Ларин Алексей Тимофеевич

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
26.07.1889

Дочь: Ларина Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
28.04.1891

Сын: Ларин Иоан Тимофеевич

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
07.05.1894

Дочь: Ларина Гликерия Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Рождение ребёнка
09.07.1901

Дочь: Ларина Мария Тимофеевна

Отец ребёнка: Ларин Тимофей Иванович

Смерть
Неизвестно

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