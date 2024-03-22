Gorelik Israel
Место рожденияStarye Dorogi, Belarus
Дата рожденияОколо 1910
Дата смертиПосле 1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910
Отец: Gorelik Avraam
Мать: (Mogilyansky) Haya-Mira
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Altshul) Khana
Рождение ребёнка
11.06.1938
Дочь: (Gorelik) Tzilya
Мать ребёнка: (Altshul) Khana
Рождение ребёнка
11.06.1938
Дочь: (Gorelik) Berta
Мать ребёнка: (Altshul) Khana
Смерть
После 1995