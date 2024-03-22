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Gorelik Israel

Место рождения

Starye Dorogi, Belarus

Дата рождения

Около 1910

Дата смерти

После 1995

Пол

Мужской

Отец

1870 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1919 г.р.

Дети

1938 г.р.
1938 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1910

Отец: Gorelik Avraam

Мать: (Mogilyansky) Haya-Mira

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Altshul) Khana

Рождение ребёнка
11.06.1938

Дочь: (Gorelik) Tzilya

Мать ребёнка: (Altshul) Khana

Рождение ребёнка
11.06.1938

Дочь: (Gorelik) Berta

Мать ребёнка: (Altshul) Khana

Смерть
После 1995

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