Черный Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черный Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Сын: Черный Илья Иванович

Мать ребёнка: Черная Груня

Рождение ребёнка
1947

Сын: Черный Петр Иванович

Мать ребёнка: Черная Груня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кераси Вера Ивановна

Мать ребёнка: Черная Груня

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черный Иван Иванович

Мать ребёнка: Черная Груня

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черная Груня

Смерть
Неизвестно
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