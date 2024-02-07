Черный Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1929
Сын: Черный Илья Иванович
Мать ребёнка: Черная Груня
Рождение ребёнка
1947
Сын: Черный Петр Иванович
Мать ребёнка: Черная Груня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кераси Вера Ивановна
Мать ребёнка: Черная Груня
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черный Иван Иванович
Мать ребёнка: Черная Груня
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Черная Груня
Смерть
Неизвестно