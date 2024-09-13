Степан Осипович
Место рожденияМерлино
Дата рожденияОколо 1641
Дата смертиМежду 1719 и 1722
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Между 1665 и 1675
Жена: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1675
Сын: Федор Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1692
Сын: Алексей Степанович
Мать ребёнка: Екатерина Ивановна
Упоминание
Около 1719
РГАДА 350 1 90 102 об - 103 лист. Деревня Мерлино. Степан Осипович, 78 лет, жена его Екатерина Ивановна, 70 лет. У них сын Федор, 44 года и жена его Прасковья Андреевна, 34 года. У них дети Иван, 5 ле... Показать все
Смерть
Между 1719 и 1722