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Степан Осипович

Место рождения

Мерлино

Дата рождения

Около 1641

Дата смерти

Между 1719 и 1722

Пол

Мужской

Отец

До 1625 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1649 г.р.

Дети

Около 1675 г.р.
Между 1685 и 1692 г.р.

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1641

Отец: Осип

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1665 и 1675

Жена: Екатерина Ивановна

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Около 1675

Сын: Федор Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Рождение ребёнка
Между 1685 и 1692

Сын: Алексей Степанович

Мать ребёнка: Екатерина Ивановна

Мерлино, Шуйский район, Северный край
Упоминание
Около 1719
Мерлино, Шуйский район, Северный край
РГАДА 350 1 90 102 об - 103 лист. Деревня Мерлино. Степан Осипович, 78 лет, жена его Екатерина Ивановна, 70 лет. У них сын Федор, 44 года и жена его Прасковья Андреевна, 34 года. У них дети Иван, 5 ле... Показать все
Смерть
Между 1719 и 1722
Мерлино, Шуйский район, Северный край

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