Тимошенко Сергей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.10.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1967
Работа или профессия
Неизвестно
23 автобаза г.Кричева -водитель ГорТорг г.Кричев-водитель Бел. ЖД г.Кричев -водитель по наст.время
Награда
Неизвестно
Грамота воину-интернационалисту за активное участие в жизни Кричевской районной областной организации "белорусский союз ветеранов войны в Афганистане" и военно-патриотическое воспитание молодежи Вруче... Показать все
Крещение
1967
Таинство Крещения иерем Малаховичем на дому Кр.мать -Максименко Надежда Кр.отец - Журский Николай
Военная награда
26.12.1968
Воину-интернационалисту С.И.Тимошенко Президиум Верховного совета СССР За мужество и воинскую доблесть проявленная при выполнении интернационального долга в Республике Афганистан
Военная служба
С 28.06.1983 по 03.08.1985
Состоял в ВЛКСМ с 1979 г. Наименование оружия АК-47 №990944 Ком РМо в/ч пп 93992 Рядовой Напечатан раздел воспоминаний рядового Тимошенко С.И в книге Александра Болдовского «Пыль афганских дорог»,с... Показать все
Участие в бою
С 28.06.1983 по 03.08.1985
Участник боевых действий: выполнял интернациональный долг в республике Афганистан Во время боевых действий получил ранение и находился на лечение в госпитале Числился в 66 мотострелковой дивизии Явл... Показать все
Ранение
26.03.1985
Выполняя боевое задание получил легкое ранение
Бракосочетание
20.06.1987
Бракосочетание
20.06.1987
Вступление в партию
?.09.1988
Партийный билет №23079008 выдан Кричевским горкомом Компартии Белоруссии Могилевской области
Рождение ребёнка
14.08.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимошенко (Езерская) Наталья Михайловна
Климовичи, Климовичский район, Могилёвская область
Образование
Вычислено 1991
Рославль, Рославльский муниципальный район, Смоленская область
Обучение к техникуме -специальность :механик
Рождение ребёнка
08.06.1997
Сын: Тимошенко Евгений Сергеевич
Мать ребёнка: Тимошенко (Езерская) Наталья Михайловна
Бракосочетание
20.06.2012
Серебрянная свадьба Торжественная регистрация и роспись в книге почетных гостей во Дворце князя Потемкина
Награда
2014
Благодарственное письмо за честно и мужественно исполнившему свой военный и гражданский долг и в связи с выводом советских войск из Афганистана Выдал А.Н.Седуков