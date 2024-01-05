Крютченко Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крютченко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Сын: Крютченко Василий

Мать ребёнка: Крютченко Евгения

Рождение ребёнка
1942

Сын: Крютченко Николай

Мать ребёнка: Крютченко Евгения

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Дубинина Вера

Мать ребёнка: Крютченко Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крютченко Евгения

Смерть
Неизвестно
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