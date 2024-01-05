Крютченко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Сын: Крютченко Василий
Мать ребёнка: Крютченко Евгения
Рождение ребёнка
1942
Сын: Крютченко Николай
Мать ребёнка: Крютченко Евгения
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Дубинина Вера
Мать ребёнка: Крютченко Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крютченко Евгения
Смерть
Неизвестно