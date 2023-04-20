Сиротина (Богомолова) Анастасия Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиротина (Богомолова) Анастасия Семёновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МЙ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1912

Отец: не указан

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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