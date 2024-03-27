Унагаев Прокопий
Место рожденияБурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Дата рождения1914
Дата смерти22.04.1944
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Унагаев Ксенофонт
Мать: Унагаева Ольга
Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Смерть
22.04.1944
г.Рязань
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно
г. Рязань, Октябрьский округ, Скорбящее кладбище, воинский участок