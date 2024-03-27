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Унагаев Прокопий

Место рождения

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол

Дата рождения

1914

Дата смерти

22.04.1944

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Унагаев Ксенофонт

Мать: Унагаева Ольга

Бурят-Монгольская АССР, Кяхтинский р-н, Шарагол
Смерть
22.04.1944
г.Рязань
Причина смерти: от ран
Похороны
Неизвестно
г. Рязань, Октябрьский округ, Скорбящее кладбище, воинский участок
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