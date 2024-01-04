Коноплева (Шмелева Ломанова) Ольга Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.07.1893
Дата смерти03.12.1981
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893
Отец: Шмелев Матвей
Рождение ребёнка
21.03.1915
Сын: Ломанов Вениамин Вениаминовия
Отец ребёнка: Ломанов Вениамин
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ломанов Вениамин
Смерть
03.12.1981
Москва, город федерального значения Москва