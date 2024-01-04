Коноплева (Шмелева Ломанова) Ольга Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коноплева (Шмелева Ломанова) Ольга Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.07.1893

Дата смерти

03.12.1981

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1893

Отец: Шмелев Матвей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1915

Сын: Ломанов Вениамин Вениаминовия

Отец ребёнка: Ломанов Вениамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коноплев Алексей Семенович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломанов Вениамин

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Смерть
03.12.1981
Москва, город федерального значения Москва
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