Кузнецов Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецов Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1932 и 1933

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Около 1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1932 и 1933

Отец: Кузнецов Григорий

Мать: Кузнецова (Кутенко) Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузнецова Мария

Рождение ребёнка
Около 1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария

Рождение ребёнка
Около 1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Мария

Смерть
2004

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