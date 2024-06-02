Кузнецов Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1932 и 1933
Дата смерти2004
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1932 и 1933
Отец: Кузнецов Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кузнецова Мария
Рождение ребёнка
Около 1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Мария
Рождение ребёнка
Около 1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Мария
Смерть
2004