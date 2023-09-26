Филиппова Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
19.05.1960
Сын: Филиппов Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Беляева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
06.11.1967
Мать ребёнка: Беляева Лидия Васильевна
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Смерть
Неизвестно