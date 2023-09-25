Грицюк Алексей Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Грицюк Юлия Иосифовна
Рождение ребёнка
13.02.1908 ст.
Мать ребёнка: Грицюк Юлия Иосифовна
Здолбунов, Рівненська область
Восприемники: крестьянин местечка Волковинец Тихон Фёдорович Шведовский и крестьянка местечка Славуты Анна Андреевна, жена Василия Яцюка.
Смерть
Неизвестно