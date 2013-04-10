Чибисов Александр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чибисов Александр Ильич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.01.1938

Дата смерти

10.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.01.1938

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1970

Дочь: Чибисова Наталья Александровна

Мать ребёнка: Чибисова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибисов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Чибисова Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чибисов Валерий Александрович

Мать ребёнка: Чибисова Ольга Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чибисова Ольга Петровна

Смерть
10.04.2013
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