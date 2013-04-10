Чибисов Александр Ильич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.01.1938
Дата смерти10.04.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.08.1970
Дочь: Чибисова Наталья Александровна
Мать ребёнка: Чибисова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Чибисова Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чибисов Валерий Александрович
Мать ребёнка: Чибисова Ольга Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чибисова Ольга Петровна
Смерть
10.04.2013