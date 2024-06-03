Ситникова (Брагина) Валентина Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917
Отец: не указан
Мать: Брагина Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сташевская (Ситникова) Алла Федоровна
Отец ребёнка: Ситников Федор Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.09.1945
Сын: Ситников Константин Федорович
Отец ребёнка: Ситников Федор Иванович
Смерть
Неизвестно