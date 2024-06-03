Ситникова (Брагина) Валентина Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ситникова (Брагина) Валентина Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.12.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1917

Отец: не указан

Мать: Брагина Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сташевская (Ситникова) Алла Федоровна

Отец ребёнка: Ситников Федор Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ситников Федор Иванович

Рождение ребёнка
06.09.1945

Сын: Ситников Константин Федорович

Отец ребёнка: Ситников Федор Иванович

Смерть
Неизвестно

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