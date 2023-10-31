Кокорина Маремьяна Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.10.1770 ст.
Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136
Бракосочетание
До 1770
Рождение ребёнка
1773
Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1774
Дочь: Кокорина Федора Гаврилова
Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1780
Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Кокорина Степанида Гаврилова
Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно