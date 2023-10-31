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Кокорина Маремьяна Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.10.1770 ст.

Сын: Кокорин Сергей Гаврилов

Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
ГАВО МК ф.496 оп.1 д.2773 л.136
Бракосочетание
До 1770

Муж: Кокорин Гаврило Иванов

Рождение ребёнка
1773

Сын: Кокорин Андрей Гаврилов

Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1774

Дочь: Кокорина Федора Гаврилова

Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1780

Сын: Кокорин Ефим Гаврилов

Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Кокорина Степанида Гаврилова

Отец ребёнка: Кокорин Гаврило Иванов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф.388 оп.9 д.198 РС 1816 год | лист 13
Упоминание
Неизвестно
ГАВО ф. 388 оп.1 д.9576 РС 1795 год | лист 679
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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